Плант победил Маккаби техническим нокаутом

Американец сумел перевернуть бой после двух нокдаунов.

В ночь на воскресенье, 15 сентября, на T-Mobile Arena в Лас-Вегаса, штат Невада, США состоялся бой за временный титул WBA во втором среднем весе между Калебом Плантом и его соотечественником Тревором Маккаби.

Плант попытался начать бой агрессивно, но уже во втором раунде соперник отправил его в нокдаун, хотя рефери не стал вести отсчет.

В четвертом раунде Маккаби снова отправил соперника на настил, и в этот раз рефери уже засчитал нокдаун.

Однако чем дольше шел бой, тем медленней становился Тревор и тем сильнее наседал Плант, который к девятому раунду полностью домнировал на ринге.

В итоге рефери вынужден был просто остановить бой, так как экс-чемпион устроил избиение своего соперника. Таким образом Калеб Плант выиграл бой техническим нокаутом.

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