"Мог закончить бой в третьем раунде": Альварес оценил свою победу над Берлангой

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес прокомментировал свою победу единогласным решением судей в бою против Эдгара Берланги.

Мексиканский боксер считает, что мог завершить поединок досрочно.

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"Я выступил хорошо. Что теперь скажут хейтеры? Я пытаюсь биться с более молодыми бойцами, хотя они всегда говорят, что я дерусь со старыми соперниками. Они постоянно говорят. Я лучший боец в мире.

Я мог закончить бой в третьем раунде, но Эдди Рейносо сказал мне замедлиться, и это сработало. Я выдал отличное шоу для моего народа.

Берланга сказал, что сильно меня уважает и сожалеет о своем поведении. Он выступил хорошо. Я немного разозлился на него, ведь я мексиканец.

Сейчас я отдохну, наслажусь временем с семьей, а затем решу, что будет дальше", - приводит слова Альвареса Seconds Out.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Альварес - Берланга.

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