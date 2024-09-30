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Валлин предсказал победителя реванша Усик - Фьюри

Швед вспомнил события первого боя.
Сегодня, 12:25
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Известный супертяжеловес Отто Валлин высказался о втором поединке чемпиона WBA, WBO и WBC в его дивизионе Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

По словам шведа, он считает, что украинец вновь победит британца.

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"Это тяжелый выбор, очень тяжелый. Первый бой был близким. Фьюри был потрясен, и Усик почти его нокаутировал, но это был очень близкий поединок.

В реванше мы увидим, какие выводы они сделали после первого боя.Они многое узнали друг о друге. У Фьюри были свои моменты, у Усика были свои моменты, и бой получился близким. Трудно выбрать одного из них, но если бы мне пришлось, то я бы назвал Усика, потому что он победил в первом поединке", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее сообщалось, что Фьюри до сих пор не начал тренироваться к реваншус Усиком.

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