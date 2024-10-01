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"Не говорите про Уайлдера": Беллью назвал сильнейшего панчера в истории

Британский боец вспомнил легендарного боксера.
Сегодня, 19:26
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Бывший чемпион первого тяжелого веса Тони Беллью назвал бойца, которого считает лучшим панчером в истории бокса.

Братанец выделил легендарного американца Джорджа Формана.

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"Джордж Форман лучший панчер, которого я когда-либо видел. Лучший из лучших. Судить панчера нужно по тому, кого он нокаутировал.

Так что не нужно мне рассказывать, что таковым является Деонтей Уайлдер. Никогда не говорите мне о нем. Кого он нокаутировал?", - приводит слова Беллью DAZN.

Напомним, Фьюри сравнил поражение от Усика с лишением девственности.

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