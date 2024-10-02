Сиренко нокаутировал соперника мощной двойкой

В Нэшвили, США, состоялся вечер бокса, во время которого свой очередной поединок провел украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (22-0, 19 КО).

Соперником 29-летнего боксера стал 32-летний американец Брендон Кармак (7-6-3, 4 КО).

Поединок завершился уже в третьем раунде. Кармак пытался пойти в атаку, но Сиренко принял на блок три удара оппонента и ответил мощной двойкой, после которой Кармак оказался на стиле ринга.

Американец еще попытался подняться, но она была напрасной. Сиренко одолел уже третьего соперника за год, в апреле и июне он также на этом же ринге преодолел двух американских джорнименов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!