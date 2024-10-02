Опетая заявил о желании подраться с Усиком

Обладатель титула IBF в первом тяжелом весе Джей Опетая признался, что хотел бы оказаться вринге с объединенным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком.

По словам австралийца, он уже готов бросить вызов представителю Украины.

Читай также: "Он сольется": бывший чемпион мира предсказал судьбу реванша Усик - Фьюри

"При всем уважении, я бы с удовольствием встретился в ринге с Усиком. Когда я дрался в Лондоне на Олимпийских играх, он забрал золотую медаль в моем дивизионе.

Я всегда был близок к вершине. Я всегда находился в тени и ждал своих возможностей. Я бы с удовольствием подрался с таким бойцом. У меня есть стиль, чтобы победить его", - приводит слова австралийца Seconds Out.

Ранее бывший чемпион предположил, когда Усик завершит карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!