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Шеннон Бриггс назвал фаворита реванша Усик - Фьюри

Культовый боксер назвал единственный шанс "Цыганского короля".
Сегодня, 13:05
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс высказался о втором поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам именитого спортсмена, украинец фаворит противостояния.

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"Первый бой был очень близким, но я отдал его Усику. Он сделал свое дело. Второй поединок будет отличным. В чью сторону я склоняюсь? Я отдаю предпочтение Усику. Это парень, который не пьет, не гуляет, он не делает ничего, кроме тренировок.

Фьюри нужно больше бить по корпусу. Это будет замечательный бой. Никогда нельзя сбрасывать Фьюри со счетов, потому что ты не знаешь, как он проведет поединок. Фьюри может встать в стойку левши и оказывать давление, как он делал во втором и третьем боях с Уайлдером. Так что ты никогда не знаешь наверняка", - сказал Бриггс в интервью YouTube-каналу AB BOXING NEWS.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114). Реванш состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее известный тренер назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом после Усика.

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