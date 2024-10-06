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Болл защитил чемпионский титул, отправив соперника за канаты

Красивый момент как итог прекрасного поединка двух бойцов.
Сегодня, 14:04
Ронни Риос и Ник Болл / Getty Images
Ронни Риос и Ник Болл / Getty Images

Вечером субботы, 5 октября, в Ливерпуле на Эхо Арене прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой за титул чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO.

В поединке сошлись чемпион Ник Болл и претендент Ронни Риос. И 27-летний уроженец Мерсисайда успешно провел дебютную защиту.

Англичанин на протяжении большей части боя выглядел лучше, но именно у него во втором раунде пошла первая кровь - американец разбил ему нос.

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Болл нашел, чем ответить сопернику, и отправил того в нокдаун в третьем раунде. В раунде №7 Риос снова оказался на настиле ринга. А затем произошло то, ради чего фанаты смотрят бокс.

В десятом раунде чемпион пошел добивать претендента и серией мощных ударов отправил того не просто в нокаут, а и за канаты, в результате чего Риос вылетел из ринга. Команда американца приняла решение не продолжать бой.

Для Риоса это уже пятое поражение в карьере, в то время как Болл остается непобедимым, лишь раз завершив поединок вничью.

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