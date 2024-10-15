Сенченко назвал победителя реванша Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко поделился мнением по поводу предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам тренера, украинец, вероятно, досрочно победит представителя Великобритании.

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"Усик сможет выиграть у Фьюри. Вполне возможно, что это будет даже досрочная победа украинца.

У Фьюри просто уже прошел его пик, он на спаде. Не думаю, что он будет лучше, чем в первом бою. Поэтому, считаю, что Александр Усик сможет победить в этом поединке", - приводит слова Сенченко ukrsport.

Ранее Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться.

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