Гвоздик оценил победу Бетербиева над Биволом
Украинец раскритиковал работу арбитров.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о поединке Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола.
По словам украинца, он считает победителем этой встречи Бивола, хоть и ставил на Бетербиева.
"Пусть даже я и думал, что победит Бетербиев, но, по моему мнению, Бивол явно выиграл этот бой. 7-5 в пользу Бивола", - сказал Гвоздик The Ring.
Напомним, Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
Ранее сообщалось, что Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей.
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