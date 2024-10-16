Гвоздик оценил победу Бетербиева над Биволом

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о поединке Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола.

По словам украинца, он считает победителем этой встречи Бивола, хоть и ставил на Бетербиева.

"Пусть даже я и думал, что победит Бетербиев, но, по моему мнению, Бивол явно выиграл этот бой. 7-5 в пользу Бивола", - сказал Гвоздик The Ring.

Напомним, Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей.

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