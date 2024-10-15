Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей
Британец приблизился к элите бокса.
Авторитетный портал ESPN обновил свой рейтинг лучших супертяжей мира.
Первую позицию рейтинга занимает чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик, следом идет его следующий соперник Тайсон Фьюри.
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С шестой на третью позицию поднялся чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа, который недавно победил Энтони Джошуа
Топ-10 лучших супертяжей мира от ESPN
- Александр Усик
- Тайсон Фьюри
- Даниэль Дюбуа
- Джозеф Паркер
- Энтони Джошуа
- Чжан Чжилей
- Мартин Баколе
- Агит Кабайел
- Джаррелл Миллер
- Энди Руис
Ранее сообщалось, что Усик занимает первое место в обновленном рейтинге P4P от The Ring.
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