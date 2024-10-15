Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей

Авторитетный портал ESPN обновил свой рейтинг лучших супертяжей мира.

Первую позицию рейтинга занимает чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик, следом идет его следующий соперник Тайсон Фьюри.

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С шестой на третью позицию поднялся чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа, который недавно победил Энтони Джошуа

Топ-10 лучших супертяжей мира от ESPN

Александр Усик Тайсон Фьюри Даниэль Дюбуа Джозеф Паркер Энтони Джошуа Чжан Чжилей Мартин Баколе Агит Кабайел Джаррелл Миллер Энди Руис

Ранее сообщалось, что Усик занимает первое место в обновленном рейтинге P4P от The Ring.

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