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"Устрою шоу": Эннис озвучил свою цель на реванш с Чухаджяном

Американский чемпион поделился планом на бой с украинцем.
Вчера, 22:35
Чухаджян и Эннис проведут реванш / Getty Images
Чухаджян и Эннис проведут реванш / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Джарон Эннис поделился ожиданиями от реванша против Карена Чухаджяна.

По словам американского боксера, он не будет специально искать нокаут, а хочет провести бой в свое удовольствие и устроить зрелищный поединок.

Читай также: Эннис объяснил, почему не нокаутировал Чухаджяна в первом бою

"Я дрался с ним раньше. Я уже избивал его раньше. Я знаю, что я должен сделать. Мы заставим это работать, ведь у меня есть кое-что для него.

Я подойду к нему, как к любому другому бою. Буду оставаться сфокусированным, буду упорно работать - и результат придет. Я просмотрел наш бой три или четыре раза. Я увидел некоторые вещи, в которых я знаю, что могу стать лучше. Здесь дело не в нем, а во мне.

В этот раз будет совсем по-другому. Я не буду искать нокаут, я там буду играть, устрою шоу. В этом ключе. Когда ты там наслаждаешься, нокаут придет", - сказал Эннис в комментарии Fight Hub TV.

Реванш Эннис - Чухаджян состоится 9 ноября в Филадельфии, США.

Напомним, что в январе 2023 года в бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

Ранее промоутер дал установку Эннису перед реваншем с Чухаджяном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карен Чухаджян Джейрон Эннис

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