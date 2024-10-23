iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Должны убрать его с дороги": Эннис рассказал, как собирается завершить реванш с Чухаджяном

Американский чемпион поделился ожиданиями от будущего боя с украинцем.
Сегодня, 12:58
Чухаджян и Эннис проведут реванш / Getty Images
Чухаджян и Эннис проведут реванш / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Джарон Эннис высказался о предстоящем реванше с Кареном Чухаджяном.

По словам американского боксера, он собирается устроить шоу в ринге и в этот раз завершить бой победой нокаутом.

Читай также: Эннис объяснил, почему не нокаутировал Чухаджяна в первом бою

"Перед каждым боем фанаты находят повод для критики. Мне все равно. Я занимаюсь боксом для себя. Я собираюсь пойти туда и устроить шоу. Карен - обязательный претендент. Парень поднялся на первое место рейтинга, а, как вы знаете, сейчас IBF всех обязывает драться со своими претендентами.

Так что мы должны убрать его с дороги. Я сделаю заявление победой, а потом займусь следующим этапом. Я не смотрю мимо своего соперника. Я собираюсь его нокаутировать, поэтому вы увидите наступательный бокс от меня. Это будет прекрасное шоу. Фанаты увидят еще один нокаут, а я получу от этого удовольствие", - приводит слова Энниса Boxing News 24.

Реванш Эннис - Чухаджян состоится 9 ноября в Филадельфии, США.

В январе 2023 года в бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

Ранее промоутер дал установку Эннису перед реваншем с Чухаджяном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карен Чухаджян Джейрон Эннис

Статьи по теме

"Устрою шоу": Эннис озвучил свою цель на реванш с Чухаджяном "Устрою шоу": Эннис озвучил свою цель на реванш с Чухаджяном
Эннис объяснил, почему не нокаутировал Чухаджяна в первом бою Эннис объяснил, почему не нокаутировал Чухаджяна в первом бою
"Постарайся остановить": Промоутер дал установку Эннису перед реваншем с Чухаджяном "Постарайся остановить": Промоутер дал установку Эннису перед реваншем с Чухаджяном
Ди Канио: Леау, как роскошные часы, если смотреть издалека Ди Канио: Леау, как роскошные часы, если смотреть издалека
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция первой пресс-конференции перед реваншем
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция первой пресс-конференции перед реваншем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа15:30
Ди Канио: Леау, как роскошные часы, если смотреть издалека
Бокс15:30
Усик создал аккаунт в новой для себя соцсети и сразу же похвастался футбольными навыками
Европа14:59
В Барселоне ограбили тренера Баварии
Бокс14:41
Нганну оценил вероятность поединка с Уайлдером и реванша с Фьюри
Лига Чемпионов14:20
Пока только две арены претендуют на проведение финала Лиги чемпионов-2027
Лига Европы13:59
Матч Рома - Динамо обслужит арбитр, при котором обе команды уже проигрывали
Европа13:45
Еще одна звезда Реала пропустит матч Барселоны
Другие13:25
FAVBET - генеральный партнер II Всеукраинской конференции по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine
Европа13:20
Экс-звезда сборной Бельгии может продолжить карьеру в Азербайджане
ММА13:19
Более 160 украинских спортсменов отправились на чемпионат мира по кикбоксингу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK