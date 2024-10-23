"Должны убрать его с дороги": Эннис рассказал, как собирается завершить реванш с Чухаджяном

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Джарон Эннис высказался о предстоящем реванше с Кареном Чухаджяном.

По словам американского боксера, он собирается устроить шоу в ринге и в этот раз завершить бой победой нокаутом.

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"Перед каждым боем фанаты находят повод для критики. Мне все равно. Я занимаюсь боксом для себя. Я собираюсь пойти туда и устроить шоу. Карен - обязательный претендент. Парень поднялся на первое место рейтинга, а, как вы знаете, сейчас IBF всех обязывает драться со своими претендентами.

Так что мы должны убрать его с дороги. Я сделаю заявление победой, а потом займусь следующим этапом. Я не смотрю мимо своего соперника. Я собираюсь его нокаутировать, поэтому вы увидите наступательный бокс от меня. Это будет прекрасное шоу. Фанаты увидят еще один нокаут, а я получу от этого удовольствие", - приводит слова Энниса Boxing News 24.

Реванш Эннис - Чухаджян состоится 9 ноября в Филадельфии, США.

В январе 2023 года в бою за титул временного чемпиона по версии IBF в полусреднем весе Эннис одержал разгромную победу единогласным решением судей над Чухаджяном, который не взял ни одного раунда.

Ранее промоутер дал установку Эннису перед реваншем с Чухаджяном.

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