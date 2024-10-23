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Промоутер Джошуа оценил победу Усика над Фьюри

Эдди Хирн отметил наследие первого боя между украинцем и британцем.
Сегодня, 21:22
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн высказался по поводу противостояния Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам функционера, первый поединок стал одним из лучших, который он видел вживую.

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"Даже если бы у нас не было бойцов в этом карде, мы бы там были. Потому что то, что мы увидели впервые, было просто одним из лучших боев, которые я когда-либо видел вживую, между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Действительно благословен и благодарен, что у наших бойцов есть возможность быть здесь", - приводит слова промоутера DAZN Boxing.

В первом поединке Усик одолел Фьюри раздельным решением судей. Реванш состоится 21 декабря.

Ранее промоутер назвал соперника для Фьюри в случае победы над Усиком.

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