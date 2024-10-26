Фьюри оценил силу удара Усика

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри поделился воспоминанием о поединке с Александром Усиком.

По словам британца, украинец имеет хороший удар, но он недостаточно мощный.

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"Усик потряс меня в девятом раунде из-за того, что ударил в висок. У него нет силы удара. Он после этого ударил где-то 5-10 раз и не уложил меня. Я принимал эти удары и улыбался, он меня бил несколько раз после этого, а я не упал. Если бы я оказался в такой ситуации с другим супертяжем – то был бы выключен наглухо. А этот парень меня не уложил.

Так что нет, Усик – не панчер. Он просто ударил в нужное место. Не факт, что он бы попал так еще с десяти попыток. Он меня потряс лишь раз в первом поединке, Александр не является панчером", - приводит слова Тайсона Frank Warren's Queensberry Promotions.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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