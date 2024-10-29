"Не хочу умереть в больничной палате": Майк Тайсон назвал мотивацию на бой с Полом

Бывший чемпион мира окажется в ринге с блогером.

Легенда мирового бокса Майк Тайсон выйдет в ринг с видеоблогером Джейком Полом.

По словам именитого спортсмена, он предпочитает умереть на ринге, а не в глубокой старости.

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"Если я выиграю, то стану бессмертным. Если я буду плохо драться… я не хочу умереть в больничной палате. Я хочу умереть на ринге", - приводит слова Тайсона Bloody Elbow/

Майк Тайсон и Джейк Пол проведут показательный поединок 15 ноября.

Ранее был назван первый спарринг-партнер в лагере Фьюри перед реваншем с Усиком.

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