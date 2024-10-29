Назван первый спарринг-партнер в лагере Фьюри перед реваншем с Усиком
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри проведет второй бой с Александром Усиком.
Помогать британскому боксеру будет 19-летний проспект Мозес Итаума.
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"У мен есть собственный бой, о котором нужно думать, но также мой стиль имеет схожесть со стилем Усика. Поэтому, думаю, что буду полезен для Фьюри.
Если честно, это приглашение, воспринимаю, как комплимент. Но послушайте, я не собираюсь идти туда только ради Фьюри, чтобы помочь ему. Я хочу оценить свои способности по его способностям. Конечно, я с нетерпением жду, когда начнем работать", - приводит слова Мозеса Sky Sports.
Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.
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