Назван первый спарринг-партнер в лагере Фьюри перед реваншем с Усиком

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри проведет второй бой с Александром Усиком.

Помогать британскому боксеру будет 19-летний проспект Мозес Итаума.

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"У мен есть собственный бой, о котором нужно думать, но также мой стиль имеет схожесть со стилем Усика. Поэтому, думаю, что буду полезен для Фьюри.

Если честно, это приглашение, воспринимаю, как комплимент. Но послушайте, я не собираюсь идти туда только ради Фьюри, чтобы помочь ему. Я хочу оценить свои способности по его способностям. Конечно, я с нетерпением жду, когда начнем работать", - приводит слова Мозеса Sky Sports.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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