Тренер Дюбуа предсказал победителя боя Усик - Фьюри

Тренер чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа Дон Чарльз поделился мнением по поводу реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, он верит в победу британского боксера.

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"Тайсон будет готовым на реванш. В первом бою он также был готов, ведь, кроме девятого раунда, мы увидели равный поединок. Почему Тайсон проиграл? Есть много причин. Тайсон рассказывал о том, что его жена перед боем потеряла ребенка. Никто никогда не задумывается, что переживают боксеры.

Люди могут подумать, что я недолюбливаю Усика, но это не так. Я фанат его бокса, он мастеровитый парень, но я всегда ставлю Тайсона выше него и думаю, что Фьюри заберет реванш", - приводит слова тренера Seconds Out.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком.

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