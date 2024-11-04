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"Это его маленькие глупые игры": тренер Дюбуа раскритиковал Усика

Чарльз оценил выход украинца в образе Хитмана.
Вчера, 22:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Дон Чарльз, тренер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), поделился мнением по поводу чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика (22-0, 14 КО).

Специалист раскритиковал украинца, который пришел на пресс-конференцию перед боем с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в образе Хитмена.

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"Этот парень может играть в эти дурацкие игры с другими людьми. Я знаю, что Фьюри не купится на эти игры. Он вышел в образе Хитмена. 

Хорошо, ты имеешь право одеваться в то, что пожелаешь. Это его маленькие дурацкие игры, в которые он играет. Не думаю, что Фьюри купится на это", – сказал Чарльз для Seconds Out.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком.

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