Паркер назвал фаворита реванша Усик - Фьюри

Новозеландский хевивейтер Джозеф Паркер поделился мнением по поводу второго боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам известного боксера, британец сможет победить представителя Украины.

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"Побеждает всегда тот, кто имеет большую уверенность. Усик хорошо подготовится к реваншу. Я недавно разговаривал с Тайсоном. Мне понравился его настрой на бой. Он точно кое-что изменит и будет лучшим в реванше.

Я желаю ему всего наилучшего во время его подготовки к бою, я вижу его настрой, надеюсь, Тайсон победит", – приводит слова Паркера talkSPORT.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком.

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