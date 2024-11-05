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Леннокс Льюис назвал лучший бой в карьере Джошуа - против украинца

Легенда бокса вспомнил поединок 2017 года.
Сегодня, 08:55
Энтони Джошуа и Владимир Кличко / Getty Images
Энтони Джошуа и Владимир Кличко / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мнением по поводу Энтони Джошуа.

По словам легенды бокса, британец показал свое лучшее выступление в поединке против украинца Владимира Кличко.

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"Я не думаю, что Джошуа следует соглашаться на реванш с Даниэлем Дюбуа. Я считаю, что его необходимо немного отдохнуть, а затем вернуться.

Кажется, что он прошел свой пик. Для меня лучший Энтони Джошуа определенно был в бою с Кличко. Он хорошо боксировал, поднялся с канваса и показал отличное мужество", - сказал Льюис для BoxNation.

В апреле 2017 года Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком.

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