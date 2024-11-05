"Его все хотят увидеть": Баффер высказался по поводу реванша Усик - Фьюри

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер высказался по поводу второго боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, украинец и британец покажут отличное выступление.

Читай также: "Это его маленькие глупые игры": тренер Дюбуа раскритиковал Усика

"Это реванш, который все хотят увидеть. Первый бой был за звание абсолютного чемпиона мира. Один из титулов потерян, и я буду объявлять, что бойцы дерутся за звание общепризнанного чемпиона мира в супертяжелом весе. 20 лет назад я так представлял Леннокса Льюиса. Он был абсолютным чемпионом, но затем лишился одного из поясов из-за обязательной защиты, на которую всем было плевать. Фанаты знают, что это поединок за звание настоящего чемпиона супертяжелого веса.

Фьюри - умелый боксер, у него великолепная защита. Он может пройти 12 раундов и все равно победить. В первом бою была разница в 1-2 очка. Так что нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет", - сказал Баффер в интервью YouTube-каналу JNMEDIAUK.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!