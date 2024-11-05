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Гвоздик назвал самый сложный бой в карьере

Украинец вспомнил свое первое поражение.
Сегодня, 14:54
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик рассказал, какой бой считает самый сложным в своей карьере.

По словам украинца, труднее всего ему было в поединке против действующего абсолютного чемпиона мира в его весовой категории Артура Бетербиева.

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"Это бой против Бетербиева. Я его проиграл, было тяжело", - сказал Гвоздик в интервью порталу Ukrsport.pro.

В 2019 году Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в десятом раунде в объединительном поединке за титулы WBC и IBF. 

Ранее Гвоздик признался, готов ли провести бой в Украине.

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