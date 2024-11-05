Гвоздик назвал самый сложный бой в карьере
Украинец вспомнил свое первое поражение.
Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик рассказал, какой бой считает самый сложным в своей карьере.
По словам украинца, труднее всего ему было в поединке против действующего абсолютного чемпиона мира в его весовой категории Артура Бетербиева.
Читай также: "Я о нем не думаю": Гвоздик рассказал про общение с Ломаченко
"Это бой против Бетербиева. Я его проиграл, было тяжело", - сказал Гвоздик в интервью порталу Ukrsport.pro.
В 2019 году Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в десятом раунде в объединительном поединке за титулы WBC и IBF.
Ранее Гвоздик признался, готов ли провести бой в Украине.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!