Де Ла Хойя раскрыл планы Усика на будущее

Знаменитый промоутер Оскар Де Ла Хойя высказался по поводу Александра Усика.

Специалист отреагировал на слова Хильберто Рамиреса, который бросил вызов украинцу.

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"Я восхищенным тем, что Хильберто Рамирес хочет боя с Усиком. Александр вернется в крузервейт, это будет очень интересно", - приводит слова промоутера Dazn.

Реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В первом бою Усик одержал победу раздельным решением судей, нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

Ранее Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком.

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