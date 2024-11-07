Де Ла Хойя раскрыл планы Усика на будущее
Промоутер сделал сенсационное заявление.
Знаменитый промоутер Оскар Де Ла Хойя высказался по поводу Александра Усика.
Специалист отреагировал на слова Хильберто Рамиреса, который бросил вызов украинцу.
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"Я восхищенным тем, что Хильберто Рамирес хочет боя с Усиком. Александр вернется в крузервейт, это будет очень интересно", - приводит слова промоутера Dazn.
Реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В первом бою Усик одержал победу раздельным решением судей, нанеся Фьюри первое поражение в карьере.
Ранее Леннокс Льюис назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком.
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