"Это была война": Фьюри дал совет Уайлдеру на будущее

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри высказался по поводу карьеры Деонтея Уайлдера.

По словам бывшего чемпиона мира, американец должен забыть о возращении на ринг.

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"Я бы хотел, чтобы бедный, старый Деонтей ушел из бокса. Очевидно, он проиграл мне три боя. В тех противостояниях мы забрали много лет жизни друг у друга.

У нас была война, которая закончилась тяжелым нокаутом в 11-м раунде. После таких боев очень сложно восстановиться. В целом, в нашей трилогии, было 10 нокдаунов. Это забирает много здоровья у бойца. Даже когда он вернулся, и провел поединки с Джозефом Паркером и Чжаном Чжилеем, мы увидели только тень Деонтея Уайлдера", - приводит слова Тайсона Boxing Social.

Ранее президент Top Rank назвалследующего соперника Фьюри в случае победы над Усиком.

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