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Тренер Уайлдера назвал желаемых соперников

Малик Скотт имеет большие планы на своего подопечного.
Сегодня, 14:20
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, рассказал о будущем американца.

Специалист перечислил боксеров, с которыми Деонтей хотел бы провести бой.

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"Людям нравится смотреть выступления Уайлдера. Бой против Энтони, возможно, уже не такой сочный, как в то время, когда парни были непобежденными, но это все равно увлекательное противостояние.

Супертяжелый вес сейчас жив и дышит, но он все равно мог бы быть намного лучше. В дивизионе есть всего пять парней, которые пользуются большим спросом. Все зависит от Турки Аль аш-Шейха и от того, чего хотят фанаты", - приводит слова тренера Boxing Scene.

Ранее Фьюри дал совет Уайлдеру на будущее.

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