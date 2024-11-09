Чухаджян сделал прогноз на бой с Эннисом

Украинец Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) поделился мнением по поводу боя против чемпиона IBF в полусреднем весе Джарона Энниса (32-0, 29 КО).

По словам боксера, он добудет победу, несмотря на то, что является аутсайдером.

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"У меня был отличный лагерь. Я уверен в себе и я в наилучшей форме. Я подарю вам бой самого высокого уровня.

У меня нет давления. У меня есть возможность показать все, что могу. Без проблем. Не люблю прогнозы, но я одержу победу", – сказал Чухаджян для DAZN.

Бой пройдет этой ночью в Филадельфии. В начале 2023 года Джарон победил Карена единогласным решением судей.

Отметим, что финальная битва взглядов длилась более минуты.

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