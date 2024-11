"Вершина спорта": тренер Беллью вспомнил поражение от Усика

Дэйв Колдуэлл, тренер бывшего чемпиона мира Тони Беллью, поделился воспоминаниями о поединке против Александра Усика.

По словам специалиста, его подопечный должен быть доволен своим выступлением против украинца.

"Шесть лет назад мы последний раз вышли в ринг. Вершина спорта. Тони Беллью против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Не судьба, но я горжусь тобой, мой друг.

Если вы посмотрите на достижения Усика, то осознаете, какая задача стояла перед нами", - написал Колдуэлл на своей странице в Х.

6yrs ago today we made our final ring walk.

The pinnacle of the sport. @TonyBellew v @usykaa for the Undisputed Cruiserweight Championship.



Wasn’t to be, but proud of my mate💙



When u look at what Usyk has gone on to achieve, you realise the size of the task we had. #boxing pic.twitter.com/8Chj3JUbqz