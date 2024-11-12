Названы потенциальные соперники Джошуа

Эдди Хирн, промоутер супертяжеловеса Энтони Джошуа, высказался о следущем бое своего клиента.

По словам функционера, британца интересует только два соперника.

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"Он будет драться либо с Даниэлем Дюбуа, либо с Тайсоном Фьюри. Это единственные два боя, которые я вижу. Он хотел встретиться с Даниэлем 22-го февраля, но не был на 100 процентов готов к этому.

Есть несколько мелких проблем. Он не может начать тренировочный лагерь. Нужно уже быть в лагере, чтобы подготовиться к 22-му февралю", - сказал Хирн для Boxing Scene.

Ранее Фьюри назвал соперника для Дюбуа.

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