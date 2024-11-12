Линарес сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира Хорхе Линарес высказался о второем бое между обладателем титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам известного боксера, украинец вновь победит представителя Великобритании.

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"Я за Усика, сто процентов. Я видел их последнюю битву взглядов. Фьюри казался немного напуганным. Не знаю, но мне кажется, что этот поединок может закончиться потрясающим нокаутом от Усика. Я так считаю.

Возможно, он победит за 5-6 раундов. Посмотрим. Я с нетерпением жду этого поединка", - сказал Линарес в интервью YouTube-каналу AB BOXING NEWS.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее президент Top Rank назвал следующего соперника Фьюри в случае победы над Усиком.

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