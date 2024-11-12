Джошуа назвал причину, почему Майк Тайсон проиграет Полу
Британец будет молиться за одного из боксеров.
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа высказался о бое Майка Тайсона и Джейка Пола.
Британец заявил, что легенда бокса проиграет.
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"Знаете, почему Майк проиграет? Тайсон уже старый. Я молюсь, чтобы он вышел здоровым.
Джейк Пол победит благодаря своей молодости", - приводит слова Джошуа talkSPORT.
Ранее бывший тренер Усика оценил бой Тайсона и Пола.
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