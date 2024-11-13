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Скандальный бывший соперник Кличко возвращается в ринг

Шеннон Бриггс анонсировал дату поединка.
Сегодня, 19:20
Шеннон Бриггс / Getty Images
Шеннон Бриггс / Getty Images

Американский боксер Шеннон Бриггс намерен возобновить карьеру. Свой последний бой 52-летний боксерр провел в 2016 году.

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"Я скучаю по тем временам, когда был в ринге. Мне хотелось бы вернуться в оптимальную форму. Я неоднократно посещал тренажерный зал и планирую вернуться в ринг.

Скорее всего, это случится в марте. Я опять буду драться. Я такой же быстрый, как и был раньше", - приводит слова Бриггса Boxing Social.

За карьеру Шеннон провел 67 поединков (60 побед, шесть раз проиграл и один его бой завершился вничью).

В 2010 году провел бой за титул чемпиона мира по версии WBC – проиграл Виталию Кличко единогласным решением судей.

Напомним, легендарный боксер назвал Усика лучшим супертяжеловесом на данный момент.

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