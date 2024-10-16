Экс-чемпион мира сравнил Кличко и Усика: Это разные боксеры и по стилю, и по технике

Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко ответил на вопрос, кто лучше: Александр Усик или братья Кличко. Боксер не стал сравнивать звездных украинцев:

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"Ну, трудно сказать. Это совсем разные боксеры, разные эпохи. Нельзя сказать, что кто-то из них сильнее. Они не боксировали между собой официально, поэтому сейчас сказать, кто сильнее, кто слабее очень тяжело. Здесь мог бы победить как Кличко , так и Усик. Поэтому такие сравнения мне не очень нравятся. .

Напомним, ранее Вячеслав Сенченко назвал победителя реванша Усик – Фьюри.

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