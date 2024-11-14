Майк Тайсон встретил мужчину, которого ограбил в детстве
Бывший чемпион мира посетил родной город.
Легендарный боксер Майк Тайсон выйдет в ринг с блогером Джейком Полом.
К этому поединку был снят фильм "Обратный отсчет". Во время съемок картины Майк и журналисты отправились в родной город боксера - Браунсвилл.
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К боксеру подошел мужчина и удивил признанием: "Майк, ты ограбил меня, когда мне было восемь лет".
Тайсон был шокирован такими словами, но извинился перед мужчиной.
Напомним, Майк Тайсон изъявил желание провести бой с Усиком.
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