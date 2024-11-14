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Майк Тайсон встретил мужчину, которого ограбил в детстве

Бывший чемпион мира посетил родной город.
Сегодня, 00:15
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Легендарный боксер Майк Тайсон выйдет в ринг с блогером Джейком Полом.

К этому поединку был снят фильм "Обратный отсчет". Во время съемок картины Майк и журналисты отправились в родной город боксера - Браунсвилл.

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К боксеру подошел мужчина и удивил признанием: "Майк, ты ограбил меня, когда мне было восемь лет".

Тайсон был шокирован такими словами, но извинился перед мужчиной.

Напомним, Майк Тайсон изъявил желание провести бой с Усиком.

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