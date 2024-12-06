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"Ему пришлось нелегко": Промоутер Фьюри оценил, кто пострадал больше в первом бою с Усиком

Фрэнк Уоррен рассказал о состоянии соперников после их поединка.
Сегодня, 20:35
Усик одолел Фьюри / Getty Images
Усик одолел Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, вспомнил первую встречу в ринге с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и рассказал, в каком состоянии соперники вышли из боя.

По мнению представителя британского боксера, украинец пострадал в том поединке больше, хотя и одержал победу.

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"Я думаю, что тот бой дался сложнее Усику. После поединка я посетил раздевалки обоих бойцов. Тайсон, очевидно, был очень разочарован. Он чувствовал, что сделал достаточно, чтобы получить победу. Это был близкий поединок.

После этого я зашел в раздевалку Александра, чтобы поздравить его с победой. По парню было видно, что ему пришлось нелегко. Это был самый тяжелый бой в его карьере. В то время Усик беспокоился, что у него может быть сломана челюсть. Его менеджер сказал мне, что имплантированный зуб врезался в его десну.

Это был изнурительный бой для обоих. Парни дрались в высоком темпе, наносили много ударов. Это был очень тяжелый бой", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Отметим, также промоутер Фьюри рассказал, почему уверен в победе в реванше с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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