iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Оба теперь знают друг друга": Президент WBC высказался о реванше Усик - Фьюри

Глава боксерской организации поделился ожиданиями от второго боя украинца и британца.
Сегодня, 20:26
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился мыслями о реванше между обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По его словам, он ожидает увидеть захватывающее и конкурентное противостояние.

Читай также: Леннокс Льюис назвал фаворита реванша Усик – Фьюри

"Когда прозвучит гонг, мы увидим, что Фьюри и Усик принесли в ринг. Первый бой был прекрасным, одним из лучших в истории. Думаю, второй будет очень хорошим, очень конкурентным, очень эмоциональным.

Оба теперь знают друг друга, они изучили сильные и слабые стороны. Они оба очень чувствительны. У тебя может быть план, но после первого пропущенного удара он может измениться, ты должен адаптироваться. Они очень умны. Это будет один из самых лучших боев", - сказал Сулейман в комментарии LuckyPunch.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее президент WBC выбрал соперника для победителя реванша Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Маурисио Сулейман WBC

Статьи по теме

Бывший промоутер Кличко рассказал, с кем тот точно не подерется в случае возвращения Бывший промоутер Кличко рассказал, с кем тот точно не подерется в случае возвращения
"Много вещей остаются за кулисами": Зинченко объяснил, почему восхищается Усиком "Много вещей остаются за кулисами": Зинченко объяснил, почему восхищается Усиком
Шахтер поддержал Усика перед реваншем с Фьюри Шахтер поддержал Усика перед реваншем с Фьюри
"Несколько раз общались": Промоутер Фьюри заявил, что разговаривал с Кличко о его возвращении в ринг "Несколько раз общались": Промоутер Фьюри заявил, что разговаривал с Кличко о его возвращении в ринг
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Бокс23:24
С пояса WBC убрали флаг россии, заменив его другим
Лига Европы23:23
Реал Сосьедад - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Лига Европы22:55
Реал Сосьедад - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы
Лига Европы22:53
Против Динамо российский форвард Сосьедад не будет играть
Европа22:23
Травмированная звезда АПЛ вместе с красавицей любимой объявили, что станут родителями
Лига Чемпионов22:10
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Слован, Боруссия Д встретится с Барселоной, Ювентус - с Манчестер Сити
Лига Чемпионов21:52
Дубль Гризманна помог Атлетико одержать победу над Слованом
Лига Европы21:29
Шовковский - о задачах на матч с Реал Сосьедадом: Нужно доказывать, что последние результаты являются случайностью
Лига Европы20:52
Три игрока Динамо пропустят матч с Реал Сосьедадом
Бокс20:26
"Оба теперь знают друг друга": Президент WBC высказался о реванше Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK