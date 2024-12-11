"Оба теперь знают друг друга": Президент WBC высказался о реванше Усик - Фьюри

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился мыслями о реванше между обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По его словам, он ожидает увидеть захватывающее и конкурентное противостояние.

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"Когда прозвучит гонг, мы увидим, что Фьюри и Усик принесли в ринг. Первый бой был прекрасным, одним из лучших в истории. Думаю, второй будет очень хорошим, очень конкурентным, очень эмоциональным.

Оба теперь знают друг друга, они изучили сильные и слабые стороны. Они оба очень чувствительны. У тебя может быть план, но после первого пропущенного удара он может измениться, ты должен адаптироваться. Они очень умны. Это будет один из самых лучших боев", - сказал Сулейман в комментарии LuckyPunch.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее президент WBC выбрал соперника для победителя реванша Усик - Фьюри.

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