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GGBET – офіційний спонсор показу епічного реваншу Усик – Ф’юрі на MEGOGO

21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбудеться довгоочікуваний бій-реванш за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Сегодня, 15:46
Фото надане рекламодавцем
Фото надане рекламодавцем

У ринзі знову зійдуться українець Олександр Усик (22-0, 14 КО) та британець Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO). Побачити цей грандіозний бій можна буде тільки на MEGOGO за підтримки ліцензійного букмекера GGBET.

“Це вже друге партнерство MEGOGO та GGBET в межах таких масштабних боксерських подій, і воно обіцяє бути незабутнім. Цей поєдинок – не лише про спорт, а й про прагнення до перемоги, характер,  можливість заявити про нашу країну на глобальній арені” – відзначив СЕО GGBET UA Сергій Міщенко.

Нагадаємо, в першому бою Олександр переміг Тайсона за рішенням суддів. Наразі на кону  найпрестижніші чемпіонські титули суперваговиків. Переможець отримає пояси WBA, WBO,  IBO та WBC. Усик відомий своїм досвідом, швидкістю і витривалістю, тоді як Ф’юрі може похвалитися перевагою у зрості та вазі.

Експерти GGBET прогнозують напружену боротьбу з перевагою Олександра:

  • Перемога Усика — 1,61;
  • Тріумф Ф’юрі — 2,73;
  • Нічия — 17,5.

За оцінками аналітиків, бій, ймовірно, триватиме всі 12 раундів (1,57), а найбільш очікуваний результат – перемога Усика за рішенням суддів (2,5).

Підтримайте українського чемпіона разом із GGBET! Трансляція буде доступна у розділі «Спорт» на MEGOGO або за цим посиланням. Тримаємо лінію боксу!

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