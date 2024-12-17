Фьюри назвал лучшего боксера в мире
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) принял участие в блиц-опросе.
Британец считает, что Александр Усик лучший боксер в Европе и в мире.
- Кто лучший боксер Великобритании?
- Ох, я видел это все раньше. Это какой-то ютуб-формат, не так ли? Не знаю, они все хороши. Следующий вопрос.
- Кто лучший из США?
- Я бы сказал, Джервонта Дэвис. Он топовый боец, он лучший.
- Лучший боксер в Европе?
- Александр Усик, он же европеец, да?
- Лучший боксер мира?
- Усик, человек, который меня победил.
- Лучший молодой боец?
- Мозес Итаума, Ник Болл замечательный... Выбирайте.
- Лучший бой этого года?
- С отрывом мой против Усика.
- Лучшая личность в боксе?
- Терри Флэнеген.
“I’ve seen all this s**t before…” 🤣😂— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 16, 2024
‘The Best’ with Tyson Fury…eventually 😅#Usyk2Fury | Saturday | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/xn85V5Ojxs pic.twitter.com/5bTY8gbS8F
Ранее Фьюри назвал условие, при котором он согласится на реванш с Кличко.
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