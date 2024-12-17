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Фьюри назвал лучшего боксера в мире

Британец принял участие в челлендже.
Сегодня, 10:40
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) принял участие в блиц-опросе.

Британец считает, что Александр Усик лучший боксер в Европе и в мире.

- Кто лучший боксер Великобритании?

- Ох, я видел это все раньше. Это какой-то ютуб-формат, не так ли? Не знаю, они все хороши. Следующий вопрос.

- Кто лучший из США?

- Я бы сказал, Джервонта Дэвис. Он топовый боец, он лучший.

- Лучший боксер в Европе?

- Александр Усик, он же европеец, да?

- Лучший боксер мира?

- Усик, человек, который меня победил.

- Лучший молодой боец?

- Мозес Итаума, Ник Болл замечательный... Выбирайте.

- Лучший бой этого года?

- С отрывом мой против Усика.

- Лучшая личность в боксе?

- Терри Флэнеген.

Ранее Фьюри назвал условие, при котором он согласится на реванш с Кличко.

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