Фьюри назвал лучшего боксера в мире

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) принял участие в блиц-опросе.

Британец считает, что Александр Усик лучший боксер в Европе и в мире.

- Кто лучший боксер Великобритании?

- Ох, я видел это все раньше. Это какой-то ютуб-формат, не так ли? Не знаю, они все хороши. Следующий вопрос.

- Кто лучший из США?

- Я бы сказал, Джервонта Дэвис. Он топовый боец, он лучший.

- Лучший боксер в Европе?

- Александр Усик, он же европеец, да?

- Лучший боксер мира?

- Усик, человек, который меня победил.

- Лучший молодой боец?

- Мозес Итаума, Ник Болл замечательный... Выбирайте.

- Лучший бой этого года?

- С отрывом мой против Усика.

- Лучшая личность в боксе?

- Терри Флэнеген.

“I’ve seen all this s**t before…” 🤣😂



‘The Best’ with Tyson Fury…eventually 😅#Usyk2Fury | Saturday | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/xn85V5Ojxs pic.twitter.com/5bTY8gbS8F — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 16, 2024

Ранее Фьюри назвал условие, при котором он согласится на реванш с Кличко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!