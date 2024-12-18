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"Не бойся": Усик комично потроллил Тьерри Анри

Уркаинец пообщался с легендарным французским футболистом.
Сегодня, 12:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO украинец Александр Усик сделал обращение к легендарному бывшему футболисту Тьерри Анри.

Украинский боксер ответил на вопрос ведущего, как бы он залез в голову француза.

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"Тьерри отличный игрок, но, эй, Тьерри, мои ноги лучше твоих. Тьерри, не бойся. Мои ноги лучше".

Отметим, что Тьерри Анри и Джейми Каррагер были в студии при включении с Усиком.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Усик пообещал сюрприз Фьюри.

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