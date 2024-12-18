"Не бойся": Усик комично потроллил Тьерри Анри
Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO украинец Александр Усик сделал обращение к легендарному бывшему футболисту Тьерри Анри.
Украинский боксер ответил на вопрос ведущего, как бы он залез в голову француза.
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"Тьерри отличный игрок, но, эй, Тьерри, мои ноги лучше твоих. Тьерри, не бойся. Мои ноги лучше".
Отметим, что Тьерри Анри и Джейми Каррагер были в студии при включении с Усиком.
"Thierry, don't be afraid" 😂— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 16, 2024
Oleksandr Usyk calls out Thierry Henry on MNF 🥊 pic.twitter.com/3pdeuLLXOE
Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.
Ранее Усик пообещал сюрприз Фьюри.
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