"Я вернулся после мыслей о самоубийстве": Фьюри рассказал про свою самую большую победу

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) высказался о своей карьере.

По словам британца, если он победит украинца в реванше, то это не станет самой большой победой в карьере.

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"Не считаю, что бокс когда-нибудь станет моей самой большой победой. Я вернулся после мыслей о самоубийстве. Я вернулся после того, как был на глубине отчаяния.

Тот факт, что мне заплатят кучу денег за бой с каким-то клоуном, или просто боксером... это все детские игрушки по сравнению с тем, через что я прошел", - приводит слова Тайсона DAZN Boxing.

Реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде. В первом поединке Усик победил раздельным решением судей.

Ранее Фьюри назвал условие, при котором он согласится на реванш с Кличко.

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