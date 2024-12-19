Промоутер Фьюри оценил его форму перед реваншем с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о его подготовке к реваншу против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

Представитель британского боксера выразил уверенность, что тот набрал отличную форму к повторному поединку.

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"Как вы знаете, он даже не разговаривал со своей женой несколько месяцев, пока был в тренировочном лагере. Он сократил количество людей, которые находились рядом. Я почти не разговаривал с ним, Тайсон просто не отвечал на звонки. Его телефон был выключен.

Он был сосредоточен на предстоящем поединке. И вчера, увидев его на этой красной дорожке, я просто подумал, что он в прекрасной форме и психологически в правильном месте", - сказал Уоррен в комментарии Boxing News.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее промоутер Фьюри ответил, возможна ли трилогия с Усиком.

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