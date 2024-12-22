Усик вышел на бой в костюме Алладина, Фьюри - Санта Клауса

Боксеры появились на бой в тематических нарядах.

В рамках вечера бокса в Эр-Рияде стартовал бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Оба боксера появились на поединок в необычных, тематических образах.

Британец вышел на ринг в костюме Санта Клауса. В красно-белом халате и такой же шапке, но без накладной бороды.

Украинец появился в сине-желтой накидке и тюрбане на голове. Образ Усика напоминал Алладина.

На ISPORT доступна онлайн-трансляція боя Усик - Ф'юрі

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