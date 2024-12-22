Усик - Фьюри: что сказал украинец после победы в реванше

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) победил бывшего чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-2, 24 КО).

Боксер высказался о своем триумфе в реванше.

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"Я победил. Это важный день для меня – мои сыновья победили также в своих поединках в дзюдо. Они сказали мне: "Папа, ты следующий". Я ответил им: "Ладно".

Отметим, что Усик победил единогласным решением судей.

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