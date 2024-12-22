Усик посвятил победу над Фьюри своей матери и матерям Украины
Украинец сделал заявление сразу после боя.
Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался о своей победе над бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-2, 24 КО).
Боксер посвятил победу маме и всем матерям Украины.
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"Хочу посвятить эту победу своей мамочке, которая много лет за меня переживает и нервничает. А также всем матерям Украины".
Отметим, что первую победу над Фьюри украинец посвятил своему покойному отцу.
Напомним, что Дюбуа попросил реванш у Усика - Александр согласился.
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