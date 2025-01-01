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"Против живого, но больного": Гвоздик сообщил, когда вернется в ринг

Украинец вернется на ринг в феврале.
Сегодня, 18:20
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о будущем в боксе.

Украинский боксер заявил, что намерен выступить в андеркарде боя Дэвид Бенавидес - Дэвид Моррелл.

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"Бой Бенавидеса перенесен на 1 февраля. Я до сих пор рассчитываю выступить в андеркарде, но это будет разминочный бой-возвращение, а не что-то грандиозное. Соперник пока неизвестен. 

Я тренируюсь и поддерживаю себя в форме, но не пахаю стопроцентный кемп, как лошадь. Я рассчитываю на февраль, но параллельно ведем переговоры о проведении любопытного и большого боя. 

Конкретика есть, но она не так конкретна, чтобы я хотел о ней рассказывать. Тем более, что в будущем мы можем сменить команду и начать сотрудничество с другими функционерами. Пока со старой командой я готовлюсь на февраль против неизвестно кого - живого, но больного", - сказал Гвоздик для sport-express.ua.

Последний бой Гвоздик провел в июне, когда проиграл Бенавидесу единогласным решением судей в бою за звание временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Ранее Гвоздик прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры Ломаченко.

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