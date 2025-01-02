Джозеф Паркер назвал самый тяжелый бой в своей карьере
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о своей карьере.
По словам новозеландца, самым сложным поединком в его карьере получился бой против британца Джо Джойса, которому он проиграл нокаутом в сентябре 2022 года.
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"Джо Джойс. Это был для меня действительно не лучший вечер. Все получилось очень тяжело.
В преддверии поединка мне стало плохо. Мне не нужно было драться. Я думал, что разобью этого парня, но уже после первого раунда я понял, что все идет не так.
Он далеко не самый быстрый боец, но я проиграл из-за давления. Я тогда был просто не здоров. Это был очень тяжелый бой", - приводит слова Паркера Seconds Out.
Напомним, братья Кличко и Усик пообщались со Шварценеггером.
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