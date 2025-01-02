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Джозеф Паркер назвал самый тяжелый бой в своей карьере

Претендент на титул вспомнил бой, в котором он проиграл.
Сегодня, 07:25
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о своей карьере.

По словам новозеландца, самым сложным поединком в его карьере получился бой против британца Джо Джойса, которому он проиграл нокаутом в сентябре 2022 года.

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"Джо Джойс. Это был для меня действительно не лучший вечер. Все получилось очень тяжело.

В преддверии поединка мне стало плохо. Мне не нужно было драться. Я думал, что разобью этого парня, но уже после первого раунда я понял, что все идет не так.

Он далеко не самый быстрый боец, но я проиграл из-за давления. Я тогда был просто не здоров. Это был очень тяжелый бой", - приводит слова Паркера Seconds Out.

Напомним, братья Кличко и Усик пообщались со Шварценеггером.

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