"Находится на вершине дивизиона": промоутер сделал заявление по поводу Богачука

Том Леффлер, промоутер Сергея Богачука, прокомментировал победу его подопечного в поединке с британцем Ишмаэлем Дэвисом.

По словам промоутера, украинец уничтожил соперника в андеркарде Усик - Фьюри.

Читай также: Кличко может вернуться ради реванша с Фьюри, но для этого нужно задействовать Усика - источник

"Дэвис готовился к бою 21 декабря, поэтому был в прекрасной физической форме, но Сергей показал совой уровень и остановил его в шестом раунде. Это только подтверждает мое мнение, что Сергей находится на вершине дивизиона".

Леффлер добавил, что Богачук готов принять вызов от любого соперника в его дивизионе.

"Нет никаких сомнений. Сергей - один из самых интересный персонажей в современном боксе. У парня 96 процентов побед нокаутом. Он готов драться с кем угодно", - приводит слова промоутера Boxing Scene.

Ранее Богачук оценил победу Усика над Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!