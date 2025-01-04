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Мозес Итаума бросил вызов Даниэлю Дюбуа

Британец готов бороться за чемпионство.
Сегодня, 10:45
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Перспективный супертяжеловес Мозес Итаума заявил, что готов принять бой с действующим чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа.

По словам британца, он уже общался с тренером по поводу титульного поединка.

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"Если бы мне предложили этот бой, я бы принял его. Это 100 процентов. Сейчас я уже в состоянии побороться за пояс.

Я спрашивал об этом Бена, чтобы в ближайшие полтора-два года побороться за пояс. Он ответил согласием. Я рад, что мы на одной волне с командой", - приводит слова боксера Sky Sports.

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