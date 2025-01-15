Уайлдер получил следующего соперника

Бывший чемпион в апреле вернется в ринг после двух подряд поражений.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) узнал имя своего следующего соперника.

39-летний американский боксер в ближайшем бою встретится в ринге с 36-летним соотечественником Кертисом Харпером (18-11, 12 КО).

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Как сообщает BoxingScene, оба соперника уже подписали контракт на поединок.

Бой должен состояться 26 апреля в Атланте, США.

Напомним, что Уайлдер проиграл четыре из пяти своих последних поединков. Уступив дважды Тайсону Фьюри, "Бронзовый бомбардировщик" вернулся победой над Робертом Хелениусом, но после потерпел поражения от Джозефа Паркера и Чжана Чжилея.

Ранее Фрэнсис Нганну оценил вероятность поединка с Уайлдером.

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