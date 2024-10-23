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Нганну оценил вероятность поединка с Уайлдером и реванша с Фьюри

Камерунский боец сообщил, готов ли снова попробовать свои силы в боксе.
Сегодня, 14:41
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Чемпион PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну после возвращения в ММА и победы над Ренаном Феррейрой поделился мыслями о своем будущем.

По словам камерунца, он не против снова провести боксерские бои, устроив поединок с Деонтеем Уайлдером или встретившись в реванше с Тайсоном Фьюри, которому он уступил раздельным решением судей в октябре 2023 года.

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"На данный момент я не знаю. Трудно назвать имена, все будет зависеть от ситуации. Возможно, стоит провести бой с Уайлдером или реванш с Фьюри. Я согласен на все, что будет иметь смысл.

Я точно заинтересован провести бой с Вайлдером", - сказал Нганну в комментарии Sky Sports Boxing.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Нганну - Феррейра.

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